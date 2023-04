Corini mette Sala in fascia | Agostinelli si affida a Ciano | le probabili formazioni

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiA cinque giornate dal termine non è più tempo di stilare tabelle. Il Benevento ha un’unica via possibile da percorrere per cercare di tirarsi fuori dalla situazione attuale e non salutare la serie B: vincere. Facile a dirsi, meno a farsi. Sul campo la Strega non esulta dal successo sul Brescia dello scorso 18 febbraio. Poco più di due mesi sono trascorsi dalla vittoria sui lombardi, un conteggio che si fa ancora più impietoso se si va a ricercare l’ultimo exploit esterno, arrivato oltre quattro mesi fa con il successo di misura a Parma nel giorno dell’Immacolata (8 dicembre 2022). Da Palermo la Strega dovrà necessariamente tornare a casa con i tre punti, sperando che prima arrivino risultati confortanti dagli altri campi. I giallorossi, infatti, giocheranno alle 16:15 al “Barbera“, conoscendo gran parte dei risultati delle altre compagini in corsa per la ...

Il concorso di canto, invece,in palio per il vincitore la produzione di un brano da parte di ... Leoncino d'Argento all'allenatore del Novara calcio EugenioPosted on 3 Agosto 2017 Author ...Da febbraio a oggi, la squadra allenata danon è riuscita a fare meglio. Eppure il mercato ... Una gara facile che, viste le ultime prestazione,po' di paura.Il Venezia spesso loin difficoltà con palla a scavalcare la linea difensiva e lui deve ... Più coraggioso nelle scelte, come probabilmente gli ha chiesto, fa vedere finalmente di essere ...

Corini mette Sala in fascia, Agostinelli si affida a Ciano: le probabili ... anteprima24.it

“E’ una partita densa di significato: riavvolgendo il nastro del campionato, è la stessa situazione che c’era prima della partita d’andata a Benevento. Era un momento delicato per la classifica, per i ...Vigilia d’attesa per Palermo-Benevento. La partita di sabato 22 aprile al Renzo Barbera, valida per la 34ma giornata del campionato di serie B, è molto calda. I tre punti in palio servono tanto ai ros ...