Cori razzisti contro Lukaku | respinto il ricorso sulla squalifica L’Inter | “La vittima è diventata l’unico colpevole”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Romelusalterà la semifinale di ritorno di Coppa Italiala Juventus. La Corte d’Appello della Figc ha infattiildelper ladi un turno inflitta all’attaccante nerazzurro in seguito all’espulsione nella gara di andata, rovinata daie dagli ululatipiovuti dagli spalti. “FC Internazionale Milano sente di dover rinnovare la vicinanza e il sostegno al proprio calciatore e manifesta il grande dispiacere nel prendere atto che la“, scrive il club nerazzurro in un comunicato. Il riferimento è alla sentenza della Corte d’Appello della Figc arrivata mercoledì, che ha invece accolto il ...

Il riferimento del club nerazzurro è airicevuti dall'attaccante belga durante la gara d'andata all'Allianz Stadium. - foto LivePhotoSport - . ari/com 21 - Apr - 23 15:56 21 aprile 2023Il secondo cartellino era arrivato nel parapiglia finale, dopo il rigore dell'1 - 1 realizzato dal belga, bersaglio die ululatida parte di alcuni tifosi bianconeri. SDEGNATI - L'Inter ...Leggi anche Juve - Napoli, curva bianconera aperta: accolto ricorso contro squalificaa Lukaku, sospesa la squalifica curva Juve Juve - Inter, Lukaku espulso e razzismo: interviene la ...

Cori razzisti: accolto ricorso Juve contro la chiusura curva Agenzia ANSA

La Corte d'Appello tiene aperta la curva della Juve e respinge il ricorso dell'Inter. Non potrà giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia ...La Corte d’Appello non ha accolto la richiesta dell’Inter per la revoca della squalifica di Lukaku: l’attaccante salterà la ...