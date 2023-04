(Di venerdì 21 aprile 2023) Cittadella in campo domani per la 34ª giornata di Serie BKT, al Tombolato arriva il Genoa, fischio d’inizio alle ore 14.00. Sempre ai box, oltre a Baldini, Asencio e Ciriello. Stessi effettivi di Cosenza per mister Gorini. 24 i : PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca1 MANFRIN Filippo DIFENSORI2 PERTICONE Romano3 FELICIOLI Gian Filippo5 DEL FABRO Dario14 SALVI Alessandro15 FRARE Domenico17 DONNARUMMA Daniele18 MATTIOLI Alessandro98 GIRAUDO Federico CENTROCAMPISTI16 VITA Alessio20 CARRIERO Giuseppe21 CROCIATA Giovanni23 BRANCA Simone26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio72 DANZI Andrea ATTACCANTI7 EMBALO Carlos10 ANTONUCCI Mirko30 LORES VARELA Ignacio32 MAISTRELLO Tommy70 AMBROSINO Giuseppe99 MAGRASSI Andrea Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

