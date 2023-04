Contraccezione | pillola gratis per tutte le donne

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) -oraleperlein Italia, a prescindere dall'età. Il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato via libera alla decisione di rendere gratuita laorale, per ledile fasce d'età, con un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l'anno. A riportarlo è Quotidiano Sanità, in un'intervista a Giovanna Scroccaro, presidente del Cpr Aifa. Via libera sempre oggi anche alla rimborsabilita' dei farmaci per la Prep, la cosiddetta profilassi pre-esposizione anti- Hiv. "Si tratta di due temi che sono da tempo all'attenzione dell'agenzia - evidenzia Scroccaro - che hanno richiesto tempi tecnici per arrivare a una valutazione ...

Ma il comitato ha dato l'ok anche alla pillola contraccettiva gratuita per le donne ... Da sempre in Italia c'è uno scarso ricorso alla contraccezione e questo ora potrà cambiare». Se vuoi restare ...Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Contraccezione orale gratis per tutte le donne in Italia, a prescindere dall’età. Il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato via l ...