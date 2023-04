Congelati i beni in Italia di Artem Uss Tra questi un villino e fondi per 160mila euro

(Di venerdì 21 aprile 2023) IindiUss sono stati, come previsto da un decreto firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. L’uomo d’affari russo è evaso il 22 marzo dalla sua casa a Basiglio, dove stava scontando gli arresti domiciliari – con obbligo di indossare il braccialetto elettronico – all’indomani del primo via libera alla sua estradizione negli Usa. Tra iper cui è stato disposto il congelamento figurano il 40,1% del capitale sociale della Luxury Sardinia, società con sede legale a Loiri Porto San Paolo, in provincia di Sassari, detenuto a sua volta da una società cipriota situata a Nicosia. Nel testo del provvedimento firmato da Giorgetti si menzionano anche il suoa Basiglio eper poco più di...

