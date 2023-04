Concorso Università di Messina | Bando per 4 Giardinieri

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’diha indetto unPubblico per la ricerca di 4, in categoria B, da assegnare all’area servizi generali e tecnici. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 4L’di, in Sicilia, assume 4a cui affidare la gestione degli spazi verdi dell’Ateneo. Per partecipare aldiserve tanta esperienza pregressa, cittadinanza italiana, abilitazione fisica alla mansione, predisposizione al lavoro di squadra, buone doti organizzative, comunicative e relazioni, nessuna pendenza penale. Se sei un Giardiniere ...