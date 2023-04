Concorso Comune di Cinisello Balsamo | 2 Assistenti Sociali

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2, da assegnare all’area dei Funzionari ed elevata qualificazione. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato. Il Bando é riservato ai Volontari delle Forze Armate.diper 2Ildi, in Lombardia, assume 2. Si tratta di Figure Professionali molto specifiche, si occupano dell’assistenza, alle fasce di cittadini più fragili, trattano settori come la scuola, lo sport, ...