Concertone del Primo Maggio 2023 | nel cast anche Lazza | Gaia e Il Tre

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 21 aprile 2023)e Il Tre si aggiungono al già riccodel Concerto deldi RomaComincia il conto alla rovescia per il Concerto delRoma, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. Sui canali social deldi Roma (Instagram – Facebook – Twitter – TikTok) in questi giorni sono stati svelati alcuni artisti che andranno a comporre ildel. Dopo l’annuncio di Aurora, Ariete, Coma Cose, Mr. Rain, Matteo Paolillo, Tananai, BNKR44, Aiello, Carl Brave, Fulminacci, Piero Pelù con Alborosie, Rose Villain, Alfa, Baustelle, Francesco ...