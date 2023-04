Concerto di Diana Krall a Milano | data tour e biglietti

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il 3 Maggio 2023 ore 21 unica tappa italiana delal TAM Teatro Arcimboldi: info prevendite e prezzitorna ad esibirsi in Italia e sceglie il palcoscenico prestigioso del TAM Teatro Arcimboldi. Sarà l’occasione per l’Artista Canadese di proporre al pubblico Italiano tutti i suoi successi insieme ai brani di “This Dream of You ”, il suo ultimo album uscito nel 2020. L’album vedein quartetto con colleghi con i quali ha collaborato per anni John Clayton, Jeff Hamilton e Anthony Wilson in “Almost Like Being In Love” e “That’s All”, così come in trio con Christian McBride e Russell Malone in “Autumn in New York” e “There’s No You”. I duetti includono una straordinaria first-take di “I Wished On The Moon” con ...