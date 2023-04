Concerti di Francesca Michielin | date tour estate 2023

... prodotto insieme alla cantautrice e polistrumentista bassaneseMichielin. "È arrivato un ... intanto, gIANMARIA sarà live con la tournée 'Mostro Tour 2023', prodotta da Vivo: una ...Naturale prosecuzione della nuova e inedita onda musicale è il tour bonsoir! - Michielin10 a teatro , prodotto da Vivo, che a colpi di sold - out sta portandoa calcare alcuni dei ...L'ultima ad annunciare una tappa nostrana nel nuovo tour èMichielin , che domenica 23 ... I biglietti per i, compresa la tappa bresciana, sono in prevendita dalle 12 di oggi, venerdì,...

Biglietti concerti Francesca Michielin Estate 2023: date Team World

La cantante prosegue il percorso live con L’Estate dei Cani Sciolti tra litorali e alta quota. Il 28 aprile esce "Disco Dance" singolo ...Il primo viaggio di Francesca Michielin nei teatri sta per raggiungere la sua tappa finale; culminerà sabato 22 aprile al Teatro Bellini di Napoli ...