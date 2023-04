Con “Let’s go Beyond” | Toyota si proietta verso la neutralità carbonica

(Di venerdì 21 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’eventogo, il Gruppoin Italia ha illustrato il suo approccio multi-tecnologicola transizione energetica e la completadelle emissioni di carbonio entro il 2040. Il Gruppo ha così approfondito la sua strategia di sostenibilità ambientale di lungo termine lanciata già nel 2015:Environmental Challenge 2050. Un piano d’azione volto a garantire un impegno concreto per la tutela ambientale e la mobilità sostenibile in linea con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. L’obiettivo è limitare gli impatti del business sull’ambiente, monitorando e agendo lungo tutta la catena del valore. “Incrediamo che vincere la sfida nel raggiungimento della...

Un impegno che si concretizza nella visione denominata "Go ... Un percorso ulteriormente rafforzatola strategia sui veicoli ...Un impegno che si concretizza nella visione denominata "Go ... Un percorso ulteriormente rafforzatola strategia sui veicoli ......ha ricoperto per due settimane le facciate del Museo del Novecento di Milanoi ritratti di mille anziani delle Rsa fotografati dagli studenti dell'Accademia di Brera. O come l'iniziativa...