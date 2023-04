Con 3 zucchine e 2 uova prepari una vera delizia in pochi minuti!

Leggi su donnaup

(Di venerdì 21 aprile 2023) Avete dellein casa e non sapete cosa farne? Allora dovete assolutamente realizzare la ricetta del rustico invisibile. Davvero spettacolare! Una preparazione economica che non richiedere tanto tempo. Gli ingredienti sono facilmente reperibili in qualsiasi cucina, anche in quelle poco vissute, ed è davvero alla portata di tutti. Il suo gusto si farà amare da tutti e, dopo il primo assaggio, tutta la famiglia vi chiederà di cucinarlo ancora e ancora. Ecco tutti gli ingredienti e i passaggi utili per realizzare questada leccarsi i baffi. Torta invisibile alle. Ricetta Realizzate l’impasto con i seguenti ingredienti: 100 gr di farina 00 650 gr di1 bustina di lievito per preparazioni salate 30 gr di olio di semi 120 gr di latte 2Pepe, un pizzico Sale, un ...