Comuni | Pd insorge contro proposta Calderoli | ' pugno in faccia al dialogo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il Pdquello che è già stato definito il nuovo Porcellum. In 'onore' dell'ideatore di quel sistema elettorale, ovvero Roberto. Il ministro leghista oggi rilancia l'intenzione di eliminare il ballottaggio dalle elezioni comunali: un unico turno, con premio di maggioranza per chi supera il 40%. Ed è solo l'ultimo degli esponenti della maggioranza che si esprime in questo senso. Unasu cui i dem alzano le barricate. "E' unin" all'avvio di un qualunque confronto sulle riforme, dice all'Adnkronos Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr della segreteria Schlein. "Se parti con una cosa così divisiva, la volontà diallora è tutta una finta... Così al tavolo nemmeno ci sediamo. E ...