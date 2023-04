Comuni | Maiorino M5S | ' su legge sindaci una porcata' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La proposta Calderoli è unae siamo pronti a fare fronte comune per respingerla. Ma come M5S siamo perplessi da tutta questa polemica che il Pd sta facendo adesso. Se siamo in questa situazione è anche perché il Pd con le sue proposte per il ripristino dell'elezione diretta delle province ha aperto la strada...". Alessandra, capogruppo M5S in Affari Costituzionali in Senato, risponde così all'Adnkronos sulla polemica attorno alla proposta di Roberto Calderoli per eliminare il ballottaggio nellaelettorale dei. Senatrice, come si legano le due cose? "Perché il tentativo di stravolgere laelettorale dei comuni, la destra lo ha messo in atto per ben due volte con emendamenti presentati al disegno di ...