Comuni | Cattaneo Fi | ' Pd allergico a democrazia'

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - “La legge elettorale dei sindaci crea un macroscopico difetto di rappresentanza. Per citare solo l'ultimo esempio, alle comunali di Udine al ballottaggio è stato eletto un candidato con meno voti di quelli ottenuti dal suo sfidante al primo turno. È innegabile che c'è un problema, ed è chiaro che va risolto”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Alessandro, vicecoordinatore nazionale e responsabile organizzazione territoriale del partito. “Fare finta di non vedere ciò accade, lanciando anatemi contro qualsiasi modifica della legge elettorale per i, senza entrare neppure nel merito, dimostra ancora una volta la miopia dei Dem e la loro allergia al rispetto della”, conclude.