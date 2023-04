Compravendita Milan | perquisizioni e sequestri nelle sedi delle holding Elliott in Lussemburgo

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 aprile 2023) Su richiesta dei pmesi gli agenti della polizia giudiziaria delsi sono presentati questa mattina, 21 aprile,del fondo, ex proprietario del, per acquisire tutta la documentazione in loro possesso sull’operazione didel club rossonero dello scorso agosto. A settembre, l’ex socio di minoranza Blue Skye e la sua controllante Luxembourg Investment Company hanno presentato un esposto al tribunale del capoluogo lombardo con cui si chiedeva «l’accertamento della invalidità della rinuncia» al pegno «esistente in favore di Project Redblack», società veicolo costituita nel 2017 per l’operazione di investimento nele in cui entrò all’epoca Blue Skye. I ...