Comicon 2023 | un' edizione all' insegna del grande rilancio!

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tutto pronto per l'apertura dei cancelli della nuovadel, il Festival Internazionale di cultura pop, che si terrà a Napoli dal 28 aprile al 1° maggio. Durante la conferenza stampa abbiamo dato un'occhiata al ricchissimo programma, tra fumetti, videogame, cinema & serie TV, giochi e tanto altro ancora. Presentazione instile per la ventitreesimadeldi Napoli, il Festival Internazionale di Cultura Pop che è ormai diventato un imprescindibile punto di riferimento per decine di migliaia di appassionati e operatori del settore. Alla presenza del presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, è stato ufficialmente presentato alla stampa il programma dei quattro giorni della manifestazione. Un ...

Per ilconferma le sue peculiari caratteristiche: coniugare un grande evento pop con una straordinaria proposta contenutistica di qualità; contaminare esperienze artistiche e talenti dei ...: annunciato il programma, Fast X e 15 minuti dell'anime The First Slam Dunk in anteprima Per il settore Videogame , oltre alla presentazione in anteprima dell'attesissimo videogame ...GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv: le anteprime cinematografiche In attesa del debutto nelle sale (previsto, in Italia, il 18 maggio), ilproietterà venerdì 28 aprile al ...

Napoli Comicon 2023, Curcio: "Ci aspettiamo un sold out" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Tutto pronto per l'apertura dei cancelli della nuova edizione del Comicon edizione 2023, il Festival Internazionale di cultura pop, che si terrà a Napoli dal 28 aprile al 1° maggio. Durante la confere ...Anche quest’anno Puok sarà special guest del Comicon 2023, l’International pop culture festival che si terrà dal 28 aprile al 1° maggio a Napoli alla Mostra d’Oltremare. Annunciata con un video spot s ...