Come utilizzare l’app Insieme per la Scuola 2023 e caricare i buoni fino a maggio

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023) Dallo scorso 10 aprile è molto gettonataper lalegata ad un progetto del noto brand di supermercati Conad. Difatti è in corso un’iniziativa già collaudata nel recente passato, con la quale si possono donare dei premi speciali (in materiale didattico e dispositivi elettronici) agli istituti di tutta Italia. Il tutto con il contributo di chi fa la spesa presso uno store del brand. Propriolicazione appena menzionata è il fulcro dell’inziativa e servirà proprio aricevuti dopo gli acquisti in negozio. Funzionamentoper laè disponibile al download da App Store per chi ha un iPhone e sul Play Store per chi si avvale invece di ...