Come migliorare il riposo del bambino e il benessere dei genitori

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’arrivo di un figlio è un evento tanto gioioso quanto profondamente trasformativo, sia per l’individuo che per la coppia. Catapultato in una dimensione sconosciuta, il neo-genitore si trova di fronte a una moltitudine di nuove sfide e difficoltà. Una di queste è sicuramente la rinuncia a godere, almeno per i primi mesi, di un sonno continuativo e di qualità. Come madri e padri, si pensa di essere pronti a tutto per un figlio ma, privarsi di ore di sonno e adattare il proprio bioritmo a quello delè qualcosa che, per molti, può apparire come uno scoglio davvero insormontabile. Abituati a lunghe notti diindisturbato, ci si ritrova, infatti, a sperimentare un sonno discontinuo, fatto di frequenti risvegli e interruzioni.alità e sonno: come cambiano le notti quando arriva un figlio Per mantenere uno stile di ...