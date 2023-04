Colombari e Costacurta | la furiosa lite a Pechino Express | interviene anche il conduttore

Leggi su biccy

(Di venerdì 21 aprile 2023) La decima edizione dista andando in onda senza sosta su Sky Uno e fra le coppie in gara c’èquella formata da Martinae Achille. Il duo – che forma il team Madre e Figlio – ha duramente litigato durante l’ultima puntata. A raccontare il fattaccio è stato Il Fatto Quotidiano che hasottolineato come ad intervenire sia stato pure Costantino Della Gherardesca. “Nell’ultima puntata andata in onda di, Martinae il figlio Achillesono stati protagonisti di un litigio durante lo svolgimento della prova per l’immunità” – si legge su FQ – “I due dovevano lavare dei panni con l’acqua del fiume, facendo su e giù per una lunga scalinata sotto il ...