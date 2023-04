Cobolli-O’Connell oggi in tv | orario | canale e diretta streaming quarti Atp Monaco 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 aprile 2023) Flaviosfiderà Christopherneidi finale dell’ATP 250 didi Baviera, in programma dal 17 al 23 aprile. Prosegue il fantastico torneo del classe ’02, che per la prima volta nella sua giovane carriera è neidi un evento del circuito maggiore. Due belle e convincenti vittorie su Thompson e Otte, che si aggiungono a quelle ottenute nel tabellone di qualificazione ai danni di Rosol e Kolar. Ora c’è l’occasione di proseguire questo cammino, contro l’australiano che in due set ha fatto fuori il beniamino di casa Alexander Zverev.sta vivendo una buona stagione, considerato che questo è già il terzo quarto di finale a livello ATP dopo Doha e Marrakech.partirà leggermente sfavorito, ma di certo non ...