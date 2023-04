Clima | record storico nel 2022 | l’Europa sta cambiando

Leggi su ck12

(Di venerdì 21 aprile 2023)sta affrontando una nuova fase di cambiamentotico. Ma nelsi è assistito a un evento: ecco cosa sta accadendo. La situazione è ormai in pericolo. Sono passati mesi e ilè stato un vero e proprio disastro per. Ilè cambiato di molto portando a una nuova media critica. Vediamo cosa è successo in questo ultimo anno.sta– CK12.itÈ stato quello appena concluso l’anno più secco d’Europa. Nelinfatti ilè drasticamente cambiato e nel nostro continente ci sono stati dei forti cambiamenti, in negativo. Era dalla seconda metà del 1800 che le cose non peggioravano così! Il continente nel quale viviamo si trova al primo posto per area ...