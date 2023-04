Fabiosi dimette definitivamente dal Tottenham . Il dirigente italiano, dopo l'estensione a livello mondiale delle sanzioni della Figc, si è visto respingere dal Collegio di Garanzia anche il ...... restituzione (momentanea) dei quindici punti confiscati, respinti i ricorsi di Agnelli,e ... L'esito piùè che il 4 di giugno, ultima del campionato di serie A, si possa non avere ...ieri al palazzo H del Coni, con tanti tifosi juventini in fibrillazione fuori accanto all'... che cita le famose carte Covisoc, e da Nicola Apa, che difende: 'Inibito per ...

Clamoroso: Paratici lascia il Tottenham Corriere dello Sport

Il comunicato degli Spurs e le parole di Levy dopo il ricorso respinto al dirigente italiano dal Collegio di Garanzia ...