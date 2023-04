Civitavecchia | schianto tra 2 auto nella rotonda | 6 feriti

(Di venerdì 21 aprile 2023)– Scontro tra 2in mattinata, verso le 10, a. E’ questo l’incidente avvenuto all’incrocio via Terme di Traiano, incrocio con via Martiri delle Fosse Ardeatine, precisamente. In una delle macchine presenti 6 persone: i Vigili del Fuoco di, intervenuti sul posto, hanno provveduto ad aprire gli sportelli bloccati dall’impatto. Una volta usciti dalle vetture, sono stati prontamente affidati al 118 che li ha preventivamente trasportati all’ospedale San Paolo di. I pompieri hanno poi messo in sicurezza le macchine e la strada circostante. Sul posto anche la Polizia locale, che si è occupata dei rilievi del caso e della gestione del traffico. Ancora da accertare le cause che hanno portato ...

...ancora possibile capire cosa sia avvenuto in quei pochi istanti che hanno preceduto lo, ... Tempestivo anche l'intervento dei Vigili del Fuoco diche hanno estratto sia la vittima, ...I carabinieri dihanno aperto un'indagine per ricostruire la dinamica dell'incidente. ... Per l'autotrasportatore, rimasto incastrato nel violento, non c'è stato nulla da ...... sul litorale nord di Roma : un giovane è morto in via 4 Novembre in seguito allo. ... I vigili del fuoco di, intorno alle 23.30, sono intervenuti ed hanno estratto dall'abitacolo ...

Scontro fra auto nella rotatoria, sei feriti RomaToday

Pagina inizialeil mondoCreato da: 20/04/2023, 22:55Da: Patrick MayerdivisoC'è stato un terribile incidente su una nave da crociera al largo delle coste ...