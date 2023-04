‘Citadel’ | Priyanka Chopra Jonas e Joe Russo | «Una serie che supera qualsiasi confine»

Leggi su funweek

(Di venerdì 21 aprile 2023) Venerdì 28 aprile su Prime Video arriva Citadel e – vi assicuriamo – unacosì non l’avete mai vista. Ideata dai Fratelli(che compaiono anche come produttori esecutivi), Citadel porta il genere spy su un nuovo livello (tuttora inesplorato) che sfrutta l’anima più profonda della globalizzazione. Laè infatti internazionale: già sono in produzione i corrispettivi in Italia e in India e nello stesso tempo – dato che le storie sono più o meno interconnesse – ogni episodio è ricco di elementi che travalicano i confini territoriali per portarci in un universo estremamente multiculturale. «È stato bellissimo viaggiare nel mondo – ci dice, che interpreta Nadia – e l’abbiamo fatto! Siamo stati in Spagna e in molti altri posti per girare le scene. Ed è ...