Citadel | il cast a Roma | Diamo vita a personaggi complessi e ricchi di sfumature

(Di venerdì 21 aprile 2023) Appuntamentono per, la serie Amazon in catalogo su Prime Video dal 28 Aprile: Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci, con i fratelli Russo che producono, hanno presentato i primi episodi alla stampa. Due concetti ci accompagnano e si confermano mentre assistiamo all'incontro stampano con ildi, la nuova serie Amazon disponibile nel catalogo di Prime Video dal 28 aprile:tà e ambizione. Due concetti che emergono dal racconto degli interpreti che sono venuti aper presentare il nuovo progetto della piattaforma di casa Amazon, ovvero i tre protagonisti Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanely Tucci, accompagnati dai produttori Joe ed Anthony Russo, ovvero i registi responsabili di successi del Marvel ...

Due concetti ci accompagnano e si confermano mentre assistiamo all'incontro stampa romano con ildi, la nuova serie Amazon disponibile nel catalogo di Prime Video dal 28 aprile: complessità e ambizione. Due concetti che emergono dal racconto degli interpreti che sono venuti a Roma ...Per un giorno Roma diventa il quartier generale di, la serie d'azione prodotta insieme agli Amazon Studios da AGBO dei Fratelli Russo e dallo ... Ile i produttori hanno presentato lo spy ...... è così che s'innesca la tela che rimette in gioco le spie , il sistema di, non solo ... Tucci , a Roma per l'anteprima della serie con tutto il, spiega di aver: "adorato la complessità ...

Citadel: Incontro con il cast e i produttori dell'ambizioso spy drama di ... ComingSoon.it

Appuntamento romano per Citadel, la serie Amazon in catalogo su Prime Video dal 28 Aprile: Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci, con i fratelli Russo che producono, hanno presentato i ...A Roma i fratelli Joe e Anthony Russo e il cast al completo presentano la nuova scommessa di Prime Video: Citadel, una serie globale che arriverà in oltre 200 paesi ...