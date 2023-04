(Di venerdì 21 aprile 2023) Fornire le premesse per capire l'attualità geopolitica dominata dagli USA e dalla Cina. E' questo l'intento del nuovo programma, in quattro puntate,Direzione Approfondimento dal titolo "...

...dal titolo ". La Sfida", condotto da Giada Messetti, sinologa, saggista, autrice tv e Francesco Costa, giornalista, scrittore, podcaster. La seconda puntata, in onda venerdì 21 aprile...- La Sfida' questa sera23.00 su Rai 3. Giada Messetti (41 anni, sinologa, saggista, autrice tv) e Francesco Costa (39 anni, giornalista, scrittore, podcaster) cercheranno di fornire ......dal titolo ". La Sfida", condotto da Giada Messetti, sinologa, saggista, autrice tv e Francesco Costa, giornalista, scrittore, podcaster. La seconda puntata, in onda venerdì 21 aprile...

“Cinamerica”, alle 23.20 su Rai 3: ospiti e anticipazioni della puntata Globalist.it

Fornire le premesse per capire l’attualità geopolitica dominata dagli USA e dalla Cina. E’ questo l’intento del nuovo programma, in quattro puntate, della Direzione Approfondimento dal titolo “CinAmer ...“Propaganda Live”, questa sera alle 21.15 su La7 una nuova puntata del programma condotto da Diego Bianchi. Un nuovo reportage di Francesca Mannocchi dal Bangladesh aprirà la serata, mentre per ...