Ciclisti | - Ecco i sistemi di sicurezza che i camion dovranno montare

(Di venerdì 21 aprile 2023) La tragedia di Milano, dove in pieno centro storico una ciclista è stata travolta e uccisa da una betoniera il cui autista non si è accorto della sua presenza, ha riportato drammaticamente alla ribalta il problema della convivenza tra i veicoli pesanti e i mezzi sempre più utilizzati nelle città per forme di mobilità alternativa. L'incidente ha avuto purtroppo un precedente analogo sempre a Milano, dove l'1 febbraio unaveva investito con esiti altrettanto fatali un'altra donna che procedeva al suo fianco in bicicletta. Sotto accusa finisce così una caratteristica dei veicoli industriali, purtroppo strutturale: il posto guida alto e lontano dalle superfici vetrate del lato destra della cabina, che impedisce al conducente di godere di una visuale su un'ampia area, nella quale, nei contesti urbani, si muovono, a pochi centimetri di distanza, anche ...

Eliminare l'angolo buio della visuale dei conducenti è possibile, ma i dispositivi saranno obbligatori sui veicoli nuovi solo dal 2024