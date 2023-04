Ciclisti - Ecco i sistemi di sicurezza che i camion dovranno montare

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 21 aprile 2023) La tragedia di Milano, dove in pieno centro storico una ciclista è stata travolta e uccisa da una betoniera il cui autista non si è accorto della sua presenza, ha riportato drammaticamente alla ribalta il problema della convivenza tra i veicoli pesanti e i mezzi sempre più utilizzati nelle città per forme di mobilità alternativa. L'incidente ha avuto purtroppo un precedente analogo sempre a Milano, dove l'1 febbraio unaveva investito con esiti altrettanto fatali un'altra donna che procedeva al suo fianco in bicicletta. Sotto accusa finisce così una caratteristica dei veicoli industriali, purtroppo strutturale: il posto guida alto e lontano dalle superfici vetrate del lato destra della cabina, che impedisce al conducente di godere di una visuale su un'ampia area, nella quale, nei contesti urbani, si muovono, a pochi centimetri di distanza, anche ...