Ciclista morta a Milano | sit-in di protesta | “Da Sala continuo attendismo Servono i dispositivi sui camion | perché aspettare ancora?”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Sit-in didei ciclisti a, dopo l’ennesima vittima sulle due ruote. Dal primo febbraio, con l’episodio di ieri 20 aprile, il numero sale a 7 morti, insieme a un ferito in coma irreversibile. Da tempo Legambiente, comitati e associazioni, chiedono una città in cui si viaggi con il limite di 30 chilometri orari, oltre che percorsi ciclabili per proteggano i ciclisti e una drastica riduzione del traffico in città. “Adesso basta – ha dichiarato Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – Chiediamo all’amministrazione comunale di emettere ordinanze chiare per chi circola in ambito urbano con i, affinché ci si doti di sensori. Poco o niente è stato fatto di fronte agli incidenti che, sempre più frequentemente, si verificano in città. È necessario che si dia il via ai percorsi ciclabili d’emergenza. Una città ...

L'impatto è stato devastante , per lanon c'è stato nulla da fare, il suo corpo è rimasto esanime sull'asfalto per diversi minuti sotto gli occhi di passanti e automobilisti assiepati in un ...L'impatto è stato devastante, per lanon c'è stato nulla da fare, il suo corpo è rimasto esanime sull'asfalto per diversi minuti sotto gli occhi di passanti e automobilisti assiepati in un ..."Mi sembra doveroso ricordarla così - ha spiegato - visto anche che èa poche centinaia di metri da qui". Legambiente Lombardia ha espresso vicinanza alla famiglia. "Adesso basta - ha ...

Associazioni in rivolta: tragedia annunciata. Falciata in centro, la mamma e personal trainer aveva 39 anni. Si indaga per omicidio stradale. Il conducente (risultato negativo ai test) sotto choc: "Uc ...Ancora un ciclista morto nelle strade di Milano. Una donna di 39 anni, italiana, in sella alla sua bici, è stata schiacciata e uccisa da una betoniera. La disgrazia, ieri, verso le 12, ...