“Ciao mamma | il mio cellulare è rotto | ecco il mio nuovo numero” | attenzione alla nuova truffa su Whatsapp | la polizia postale mette in guardia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Capita spesso che itori online inviino delle mail o dei messaggi spacciandosi per un parente o un conoscente della vittima, per poi estorcere soldi al malcapitato millantando un terribile problema che necessita immediatamente di una grossa somma di denaro per essere risolto. In questi ultimi giorni laha individuato unmetodo utilizzato daitori per per estorcere denaro alle loro vittime, scoperto grazie alle denunce di molti cittadini hanno. In particolare si tratta di un messaggio sucon su scritto: “, il mio: ho cambiato!”, seguito dclassica richiesta di denaro. Le forze dell’ordine hanno diramato ...