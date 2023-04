Ciampi M5s | “Sul ciclo dei rifiuti invito il sindaco a rivedere le sue posizioni”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi colpisce in particolare nei rilievi della magistratura contabile il passaggio relativo ai rapporti tra Comune e Ato. Scrive la Corte dei conti: “Nella fattispecie, non risulta agli atti l’apposita convenzione richiesta dall’art. 24, comma 6, della legge regionale 14/2016, che definisce i rapporti tra il Comune di Avellino e l’ATO con riferimento ai modelli operanti di svolgimento del servizio, al regime tariffario ed all’individuazione del soggetto gestore”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vincenzo. Si tratta dei medesimi rilievi che in risposta alla mia interrogazione erano giunti dalla Regione. In sostanza, gli atti svolti fino a questo momento del Comune, senza una convenzione con l’Ato, appaiono vuoti di contenuto. Senza tacere il fatto che ad oggi il Piano d’ Ambito non ha ancora ...