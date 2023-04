... la 18enne astro nascente Evgeniiachiude alla grande i campionati nazionali di Kazan polverizzando ilmondiale dei 200 rana in 2'17'55, prima donna di sempre sotto i 2'18'.... la 18enne astro nascente Evgeniiachiude alla grande i campionati nazionali di Kazan polverizzando ilmondiale dei 200 rana in 2'17'55, prima donna di sempre sotto i 2'18'.

Chikunova, record pazzesco nei 200 rana: è la prima sotto i 2’18” La Gazzetta dello Sport

Segnali di una certa vitalità arrivano dai campionati nazionali russi di nuoto. Nella rana femminile Evgeniia Chikunova ha fatto davvero paura. La 18enne, infatti, è riuscita nei 200 rana a migliorare ...Evgeniia Chikunova Obliterates World Record in 200 Breast with 2:17.55 at Russian Champs Egveniia Chikunova routed the world record in the women’s 200 breaststroke on Friday at the Russian Championshi ...