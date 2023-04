Chiesti 10 anni per Protasevich | il reporter anti - Lukashenko

Lo fa sapere la testata online Meduza precisando che i pm hanno chiesto anche 20di reclusione per il fondatore di Nexta, Stepan Putilo, e 19 per l'ex direttore Yan Rudik. Questi ultimi due però ...In origine il procuratore federale Giuseppe Chiné di punti di penalizzazione ne aveva9. La ... I tagli, di conseguenza, avrebbero portato a una riduzione dei costi nei bilanci degli2020 e ...Il Piemonte ne ha già10 per intervenire sulla rete e per il trasporto dell'acqua con le autobotti 40di immobilismo Come detto, uno dei problemi principali è quello relativo alle ...

Davide Ferrerio in coma dopo pestaggio, chiesti 20 anni per Passalacqua: il fratello denuncia “minacc... Il Riformista

Davide Ferrerio massacrato di botte per uno scambio di persona. Il suo aggressore condannato a venti anni e 4 mesi di reclusione. A decidere questa condanna per Nicolò Passalacqua è stato il gup di Cr ...La pubblica accusa ha chiesto al tribunale di Minsk di condannare a 10 anni di reclusione il giornalista e attivista bielorusso Roman Protasevich, cofondatore ed ex direttore di Nexta: un canale Teleg ...