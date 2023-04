Chiara Ferragni | la cabina armadio piena di Chanel scatena la rabbia dei fan | cosa è successo

(Di venerdì 21 aprile 2023)è l' influencer più amata nel mondo, ma spesso le sue fotono critiche furiose sui social . L'imprenditrice digitale è nota per il suo stile di vita lussuoso e la passione per ...

è l' influencer più amata nel mondo, ma spesso le sue foto scatenano critiche furiose sui social . L'imprenditrice digitale è nota per il suo stile di vita lussuoso e la passione per ...A scivolare stavolta è stata la regina delle fashion influencer:. E da lei nessuno se lo aspettava. The Ferragnez, in arrivo seconda stagione e puntata speciale su Sanremo: quando ...Tra queste vi è ad esempio Fedez , il famoso rapper e marito di. Clicca qui per iscriverti alla Newsletter Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook Clicca qui per entrare nel ...

Chiara Ferragni e la foto con le extension, rimpiange di aver tagliato i capelli Vanity Fair Italia

Mentre a Milano ferve il Fuorisalone 2023, con il suo fitto calendario di eventi design e moda, molte star si sono spostate a Roma per la mostra Vita Dulcis dell'artista Francesco Vezzoli. Oltre alla ...Valentina Ferragni ha lanciato la sua nuova collezione di gioielli per la S/S 2023, lo ha fatto nel suo ufficio, approfittandone per sfoggiare un ...