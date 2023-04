Chi è la preside antimafia arrestata per corruzione

(Di venerdì 21 aprile 2023) Con la complicità del vice, anche lui arrestato, si sarebbe appropriata di cibo per la mensa della scuola, ma anche di computer e tablet. Erano destinati agli alunni e acquistati con i finanziamenti europei. La denuncia è arrivata da una ex insegnante

...informatici destinati agli studenti sarebbero stati costantemente prelevati dallae dal suo ...legalità e che sono state sempre presenti con i loro alunni alle manifestazioni per ricordare..."Nelle scuole di frontiera, la figura stabile del dirigente è spesso l'unico presidio e punto di riferimento del territorio " diceva laDaniela Lo Verde due mesi fa in un'intervista ". Quello che proviamo a fare è essere dei modelli per loro, accoglierli e provare a indirizzarli verso nuove prospettive di vita, anche alla ...Laha fatto tante cose buone. Io sono qui da sette anni. Questa cosa può essere un ... Ma c'è pureha deciso di non perderla quella speranza assottigliata. Quasi grida la sua passione Katia (...

Chi è Daniela Lo Verde, la preside indagata che Mattarella nominò Cavaliere Sky Tg24

Con la complicità del vicepreside, anche lui arrestato, si sarebbe appropriata di cibo per la mensa della scuola, ma anche di computer e tablet. Erano destinati agli alunni e acquistati con i finanzia ...La docente ha denunciato le irregolarità nella gestione dei progetti europei e le ruberie che venivano consumate ad opera di Daniela Lo Verde. Poi ha cambiato scuola ed è andata dai carabinieri a parl ...