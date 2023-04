Chi è Giacomo Candoni | il campione de L’Eredità

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 21 aprile 2023)è uno dei campioni più amati de, in grado di portarsi a casa una cifra vicina ai 190mila euro. Nato a Vicenza nel 2003, è diventato di fatto uno dei campioni più amati in assoluto del programma condotto da Flavio Insinna. I suoi genitori Francesca e Federico, insieme ai fratelli minori Tommaso ed Elena hanno fatto il tifo per lui. Il ragazzo nella vita è uno studente di lettere moderne all’Università di Padova e in televisione ha mostrato tutta la sua semplicità e anche un’intelligenza ben al di sopra della media.è anche un grande appassionato di calcio tanto che nel corso della sua seppur giovane vita ha scritto articoli su magazine sportivi e oggi fa l’arbitro in seconda categoria. Tra le altre passioni dici sono anche i viaggi e la fotografia, il ragazzo ...