Chi è Daniela Lo Verde | la preside indagata che Mattarella nominò Cavaliere

(Di venerdì 21 aprile 2023) Peculato e corruzione: è questa l'ipotesi di reato per cui i carabinieri hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dellaLo, dell'istituto compressivo "Giovanni Falcone", allo Zen di Palermo,al merito della Repubblica. Assieme a lei sono indagati il viceDaniele Agosta e una dipendente della società informatica R-Store, Alessandra Conigliaro. Secondo l'indagine coordinata dai pm della Procura Europea Gery Ferarra e Amelia Luise, Losi sarebbe appropriata, con la complicità di Agosta, di cibo per la mensa dell'istituto scolastico, computer, tablet e iphone destinati agli alunni e acquistati con i finanziamenti europei (LE ULTIME NEWS SULLE INDAGINI).

Palermo, la preside antimafia arrestata per corruzione. Chi è ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Questa mattina è stata arrestata Daniela Lo Verde, preside palermitana, divenuta qualche anno fa un'icona della lotta alla mafia. Dalle indagini sarebbe emerso che la donna rubava cibo dalla mensa, ta ...L'impegno antimafia, le minacce e l'onorificenza ricevuta da Mattarella. Oggi l'arresto per peculato e corruzione ...