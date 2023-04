Chelsea | da Nagelsmann a Pochettino | tutti i nomi per la panchina più calda d'Europa

...Gestisci cookie Nuovo allenatoreNo...gelsmann I vertici delavrebbero espresso dubbi sull'età - 35 anni - e soprattutto sull'esperienza nel calcio inglese di. Il...Ilnon punterà su Julianper la prossima stagione . L'allenatore tedesco sembrava in pole per la panchina del club londinese, ma dopo i contatti degli ultimi giorni la dirigenza dei ...Julian, ex allenatore del Bayern Monaco, non sarà il nuovo allenatore dele non succederà a Lampard Julian, ex allenatore del Bayern Monaco, non sarà il nuovo allenatore dele non succederà a Lampard. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ...

Fumata nera Nagelsmann-Chelsea. Ora il favorito per la panchina dei blues è Pochettino TUTTO mercato WEB

Londra, 21 apr. – (Adnkronos) – Julian Nagelsmann si chiama fuori dalla lista dei candidati al ruolo di prossimo allenatore del Chelsea. A riportare la notizia è Sky Sports. Alla base della decisione ...Ironia della sorte, ha detto Romano Nagelsmann si toglie dalla partita del Chelsea 21/04/2023 17:42 Julian Nagelsmann si sta presumibilmente mettendo ...