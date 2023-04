 Che Tempo Che Fa | anticipazioni | Jovanotti da Fabio Fazio in esclusiva

Leggi su tuacitymag

(Di venerdì 21 aprile 2023) Sarà Lorenzouno degli ospiti dinella puntata di CheChe Fa in onda domenica 23 aprile in prima serata su Rai Tre.Il cantante si presterà a rispondere al padrone di casa e lancerà il nuovo appuntamento televisivo in partenza. CheChe Fa,daper raccontare Aracataca Ma di cosa parlerà, ospite di CheChe Fa, intervistato da? Molti saranno gli argomenti della chiacchierata tra il cantante e il conduttore, ma principalmente l’intervista verterà su una novità professionale ai blocchi di partenza per Lorenzo. A tre anni esatti (24 aprile 2020) dal grande successo della ...