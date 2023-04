Cetara | ricorso al Tar degli ambientalisti contro la costruzione di alloggi per l’edilizia residenziale e sociale | “Grave rischio idrogeologico”

(Di venerdì 21 aprile 2023) A, borgo marinaro in provincia di Salerno, fiancheggiato da vigneti ed agrumeti che, come l’intero territorio comunale dal 1997 è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco in quanto parte della Costiera amalfitana, si costruisce. O si costruiranno “nuoviper”, come chiarisce la delibera di Giunta regionale del 21 febbraio 2023. Una operazione sostenuta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pd, Fortunato Della Monica, e contrastata da Wwf, Club per l’Unesco di Amalfi e Italia Nostra, che hanno deciso di ricorrere al Tar.la decisione della Regione di intervenire con una Variante al Piano Urbanistico Territoriale della penisola Sorrentino-Amalfitana approvato con legge regionale nel 1987 perché senza Variante sarebbe ...

...- amalfitana per la realizzazione di nuovi alloggi per edilizia residenziale nel Comune di... a fronte dell'opportunoalla rigenerazione urbana e territoriale".... a fronte dell'opportunoalla rigenerazione urbana e territoriale. ' In un appello inviato ... in un'area in forte pendenza, a monte dell'abitato di. 'Chiediamo alla politica regionale un ...... in un'area in forte pendenza, a monte dell'abitato di. Un progetto - aggiungono le ... a fronte dell'opportunoalla rigenerazione urbana e territoriale". Mariateresa Imparato, presidente ...

Cetara, ricorso al Tar degli ambientalisti contro la costruzione di alloggi per l’edilizia residenziale e… Il Fatto Quotidiano

Il Consiglio regionale approva la variante al Put di Cetara, che dà via libera alla costruzione di trenta nuovi alloggi ...Rivolgiamo un appello alla Giunta regionale e a tutti i consiglieri regionali affinché non si proceda all'approvazione di modifica al Piano urbanistico ...