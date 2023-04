Cessione Milan a Cardinale | perquisizioni e sequestri nella sede di Elliott in Lussemburgo

Blue Skye, ormai ex socia di minoranza del, aveva lamentato nell'esposto che ha dato il via all'inchiesta un danno da poco più di '100 milioni di euro' per 'perdita di garanzia sul ...Blue Skye, ormai ex socia di minoranza del, aveva lamentato nell'esposto che ha dato il via all'inchiesta un danno da poco più di '100 milioni di euro' per 'perdita di garanzia sul ...Terremoto, perquisizioni della Finanza: inchiesta sulladel club Finora si sapeva che le ipotesi di reato al centro delle indagini erano l'appropriazione indebita e ostacolo alla ...

Cessione Milan, perquisizioni in Lussemburgo. Redbird: il club estraneo La Gazzetta dello Sport

La polizia giudiziaria del Granducato si è presentata negli uffici della Project Redblack su richiesta di assistenza giudiziaria dei pm di Milano ...Milan, si rischia il terremoto in casa rossonera: l'accusa è di bancarotta fraudolenta e lo scenario sta diventando davvero delicato ...