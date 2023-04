Cercasi volontari per Humanitas Gavazzeni e Castelli | ecco come partecipare

(Di venerdì 21 aprile 2023) IN OSPEDALE. Iaccolgono i pazienti nelle aree di accettazione e prericovero, forniscono informazioni per orientarsi in ospedale, accompagnano chi è solo nelle aree di ambulatori e diagnostica.

Cercasi volontari per Humanitas Gavazzeni e Castelli: ecco come ... L'Eco di Bergamo

Crescono le domande di servizi di accompagnamento, Auser La Nuova età cerca nuovi volontari. L'associazione, in prima linea nell'assistenza agli anziani per i servizi di trasporto, telefonia e promozi ...