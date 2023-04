Centro Giano | riaperta al traffico la rampa di accesso di via Albi

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ostia – E’ stataalveicolare ladidi viaal. “La riapertura è avvenuta durante la commissione III Lavori Pubblici e Mobilità da me presieduta in loco – afferma il Presidente della terza commissione municipale, LLPP e Mobilità, Leonardo Di Matteo – in particolare è stata realizzata una nuova condotta fognaria del diametro di 1600 mm con la tecnica del micro tunneling ovvero scavo sotterraneo con macchina perforatrice detta anche talpa, ad una profondità di oltre 10 metri. Gli scarichi attualmente non depurati che finivano nel Tevere saranno convogliati al depuratore Roma sud, tramite nuovi impianti di raccolta e pompaggio situati sulla via Ostiense. La perforazione ha interessato una lunghezza di 4 chilometri ...