Cecilia Rodriguez chiarisce dopo le critiche di quelle foto mi piace saltare sul letto

(Di venerdì 21 aprile 2023)ha pubblicato, nelle ultime ore, una serie di video nelle sue Instagram stories dove ha cercato di chiarire leche hanno scatenato le.Un viaggio all’insegna del divertimento per, che è volata in California per partecipare al Coachella. C’è stato un piccolo gesto che, negli ultimi giorni, ha però indignato

Credits: @giuliasalemi Via Instagram " Trucco occhi con eyeliner e strass per Giulia Salemi LE ACCONCIATURE DA FESTIVAL DIE PAOLA DI BENEDETTO Parlando di hairstyle , invece, il ..., la sorellina di Belen incanta i fan con le sue curve. VIDEOincanta i follower su Instagram. Con un video in collaborazione con la marca di intimo made in Italy ...La replica didopo le dure critiche che molti utenti le hanno fatto per essere salita sul letto con le scarpe.non ci sta e replica ad alcune pesanti critiche che aveva ricevuto ...

"Sul letto mi piace...": la confessione spiazzante di Cecilia Rodriguez | Un gioco innocente NewsCinema Magazine

Cecilia Rodriguez ha scatenato una polemica e commenti al vetriolo con alcune foto postate di recente su Instagram. Non è un segreto che Cecilia Rodriguez è stata in California poco tempo fa per parte ...In collaborazione con Tezenis, la Rodriguez mostra diversi set di lingerie e incanta i fan con le sue curve da infarto ...