C' è la proroga sulla rottamazione delle cartelle del Fisco | la nuova scadenza

(Di venerdì 21 aprile 2023) Buone notizie per gli italiani dal. Ci saranno due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura ‘-quater', prevista dalla legge di bilancio 2023. Il nuovo termine per la presentazionedomande all'Agenziaentrate-Riscossione, ricorda in una nota il Mef, passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenziaentrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazionesomme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione stabilirà che la ...