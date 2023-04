(Di venerdì 21 aprile 2023) Si terrà il primouna nuova riunione del Consiglio dei ministri: il governo, secondo quanto si apprende, sta lavorando per convocare i ministri il giorno della Festa dei lavoratori per varare ...

Si terrà il primouna nuova riunione del Consiglio dei ministri: il governo, secondo quanto si apprende, sta lavorando per convocare i ministri il giorno della Festa dei lavoratori per varare il decreto legge ...... che passa alla Camera, blindato, per la conversione definitiva in legge entro il 9. Il voto ... con procedura d'urgenza, dal, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy ...Ma vediamo nel dettaglio cosa cambierà, se il decreto verrà convertito in legge prima del 10. Via la clausola Lamorgese. Il decreto legge approvato dala Cutro il 9 marzo ha modificato l'...

Cdm il 1 maggio,sul tavolo il taglio del cuneo - Politica Agenzia ANSA

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha programmato la convocazione, per il prossimo 1° maggio, di una riunione del Consiglio dei Ministri al cui ordin ...Si terrà il primo maggio una nuova riunione del Consiglio dei ministri: il governo, secondo quanto si apprende, sta lavorando per convocare i ministri il giorno della Festa dei lavoratori per varare i ...