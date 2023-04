Cavaliere della Repubblica | le battaglie | le interviste in tv | chi è Daniela Lo Verde

(Di venerdì 21 aprile 2023) La dirigente dell’Istituto Giovanni Falcone dello Zen, 53 anni, è stata arrestata per corruzione e peculato. A casa le sono state trovate anche le mascherine, che dovevano servire ai ragazzi

Arrestata Daniela Lo Verde , presidescuola Giovanni Falcone del quartiere Zen, a Palermo, e nota esponente dell'antimafia siciliana, nel 2020 nominataRepubblica da Mattarella. Le accuse sarebbero quelle di peculato e corruzione. Secondo quanto emerso dalle indagini, come riporta il CorriereSera, Lo Verde - insieme al ...Nel maggio 2020 è stata insignita dal Presidenterepubblica Sergio Mattarella del titolo diRepubblica "per essersi distinta nel servizio alla comunità durante l'emergenza ...È la preside simbolo del riscatto dello Zen2, nella scuola intitolata al giudice Giovanni Falcone: Daniela Lo Verde è ancheal meritoRepubblica italiana, nominata tre anni fa per il suo impegno durante la pandemia. Adesso, è agli arresti domiciliari con accuse pesanti: peculato e corruzione. Un'indagine ...

PALERMO (ITALPRESS) – C'è anche la Preside simbolo della scuola "Giovanni Falcone" del quartiere Zen di Palermo tra gli ...