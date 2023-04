Cattani Farmindustria | Riconosciamo impegno del Governo per il nostro settore

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 aprile 2023 "Vorrei riconoscere a questoquello che sta facendo come. Lo. È arrivato in venti giorni, ha lanciato una riforma dell'Agenzia di Aifa per essere più ...

È arrivato in venti giorni, ha lanciato una riforma dell'Agenzia di Aifa per essere più snelli, più moderni", le parole di Marcello, presidente di, al Roadshow di...'Con 47,6 miliardi di euro di export e 49 di produzione nel 2022', afferma il presidente diMarcello, 'l'industria farmaceutica italiana si conferma leader in Europa. Nel 2022 l'...Così Marcello, Presidente di, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile. 'Attualmente, sono in sviluppo nel mondo oltre 600 ...

Ricerca: Cattani (Farmindustria), +20% studi clinici in 5 anni per le ... Sanità24

"Vorrei riconoscere a questo Governo quello che sta facendo come settore. Lo riconosciamo. È arrivato in venti giorni, ha lanciato una riforma dell'Agenzia di Aifa per essere più snelli, più moderni", ..."Grazie alla qualità delle risorse umane e agli elevatissimi investimenti delle imprese - 60 milioni di euro circa in Ricerca e sviluppo farmaceutico, una cifra che rappresenta oltre il 20% del totale ...