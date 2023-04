Casoria | Al via la prima edizione di “Illustration & Cartoon Festival”

... Poggioreale, Scampia e Forcella di Napoli e tra Ottaviano e. Lo scorso 17 aprile, ... rispettivamente, all'interno del porto di Napoli e suGalileo Ferraris circa 3.700 articoli ...... nato come opera di amore di San Ludovico, che si adoperò per aiutare gli ultimi contando ... privato e cittadini in una sinergia che può dare ila soluzioni innovative. Il Serafico ha ...... Poggioreale, Scampia e Forcella, e nei comuni di Ottaviano e. Altri controlli sono ... nell'area degli imbarchi per Ischia e inGalileo Ferraris.

Anziana perde la fede nuziale a Casoria, restituita dopo l'appello social ilmattino.it

CASORIA - Un hub del credito cooperativo a Casoria, nell’area nord di Napoli, territorio con un’area particolarmente ricca e stimolante da un punto di vista ...Un appello lanciato in rete per ritrovare la fede nuziale della madre. Tre giorni fa, la donna si era recata in farmacia per farsi controllare la pressione, e per rendere più facile ...